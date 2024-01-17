Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Fakirler vatan için ölürken zenginler, yaşatma yollarını aramak yerine olması gereken buymuş gibi rahat rahat şehitlik edebiyatı paralıyor

Askerlik, ucunda ölüm olan bir meslek. Ve terörle mücadelede görevlendirilenler, askerliği profesyonel olarak seçenler. E onlar da doğal olarak yoksul sınıflardan geliyorsa şehit ateşinin sıvasız gecekondulara düşmesi normal midir?

Berkan’ın da normal karşılamadığı açık.


Öyleyse itirazı neye? O soru, bunu normalleştirmeye tepkiden. Iskalıyor.

Lüks apartman çocukları da, alafranga bebebeleri da ölsün; zenginler niye şehit düşmüyor, diyen yok ki!

‘Niye hep fakirler şehit, zenginler gazi’ sorusu, şu rahatsızlığın dışa vurumu:

Fakirler vatan için ölürken zenginler, yaşatma yollarını aramak yerine, olması gereken buymuş gibi rahat rahat şehitlik edebiyatı paralıyor. Çünkü tuzları kuru, ucu onların çocuklarına dokunmuyor.

Şehitlikle müjdeleyip cennette Peygamber’e komşu gitmekle avutmak, şehadet şerbetini içen hep başkasının evladıysa dile kolay.

Biraz da mangalda kül bırakmayanlara nasip olsun, deyin de görün sıkıysa!

Akif Beki’nin yazısı

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