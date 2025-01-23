Akif Beki: Eski Ak Parti'yi mumla arar mı olduk, ne!

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Eski AK Parti pek hassastı. Üstüne yoktu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; seçilmişleri, atanmışlara kul ve oyuncak yapmama kararlılıklarını sürekli vurgulardı.

Siyasetin yargı eliyle dizaynına da karşıydı eski AK Parti. Yargı vesayetine geçit vermeye niyetli değildi. Bu tür girişimlere karşı sert mücadele ederdi. Milli iradenin ve siyaset yapma özgürlüğünün üstüne titrerdi.

Adâlet duyarlılığı, derseniz…

Fazla değil, 2021’e gidin. Yargıtay binası ve Adli Yıl açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın ortasından dümdüz şunları dillendirmiyor muydu:

“Devletin dini, adâlettir. Eğer bir devlette adâlet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer…”

Erdoğan, adâletin nasıl sağlanacağı konusunda da gayet netti. Bağımsız ve tarafsız yargıyla… Vesayetçilerin elinde zulüm makinesine dönmüş yargıyla değil. Zulümle abat olunmazdı.

Köprünün altından çok sular da akmadı ama eski AK Parti’yi mumla arar mı olduk, ne!

Akif Beki’nin yazısı