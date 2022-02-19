Akif Beki: Eşik aşıldı; Tarkan’ın çıkışı da kanıtlamıyor mu?

Bilmez mi Tarkan, onu da yaygaralarının tadından mahrum bırakmadılar.

6 yıl önceki “Cuppa” şarkısından, ses benzeşimi yoluyla subliminal “cunta” mesajı, darbe çığırtkanlığı çıkarmadılar mı?

Fakat baydı, koktu, sulandı, inandırıcılığı kalmadı, amaca hizmet etmiyor, ters bile tepiyor, tutmaz yani artık.

Göze alınacak bir şey de yok anlayacağınız. Sevenlerinin kaygısı yersiz. Tarkan’ın başına bir şey gelmez.

Hukuku zorlayan aksi örnekler gösterilebilir. Ama haksız tutuklananları kahramanlaştırmaktan, gaddarlık mağduru yapmaktan başka neye yarıyor?

Amaç korku salmak, yıldırmak, sindirmekse o eşik aşıldı, ters etki uyandırdığı ortada.

Tarkan’ın bu çıkışı da onu kanıtlamıyor mu?

“Geççek” şarkısının; hakim psikolojiyi yakalama gücü ve etkisi, bu hislere tercüman olmasından gelmiyor mu?

Müzikte rap’in yükselişi de benzer bir bunalma ve bıkkınlığın göstergesi.

Akif Beki’nin yazısı