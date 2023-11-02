Akif Beki: Elde avuçta son kalan ne varsa satıp savarak mı ekonomiyi düze çıkaracağız?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında yoğun kaynak arayışlarına mola verip Meclis’e geldi. Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevaplarken de haberi müjdeledi.

Anadolu Ajansına göre; “şu an için özelleştirme kapsamında Elektrik Üretim A.Ş’ye ait bazı HES’lerin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu anlatan Şimşek, ‘özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil” dedi.

Sırada bekliyorlarmış ama hangi santraller, limanlar ve otoyollarla köprüler özelleştirilecekti ki?

Hazine arazilerini, ihtiyaçtan satılığa çıkarma hazırlığı zaten devam ediyordu.

Din ile vatan elden gitmesin, ezanla bayrak kurtulsun diye kuru ekmekle soğana talim ettirilen halkın gözü aydın; sevinsin mi şimdi buna!

Elde avuçta son kalan ne varsa satıp savarak mı ekonomiyi düze çıkaracağız?

Akif Beki’nin yazısı