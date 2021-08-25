Akif Beki: E hani yalandı?

Türkiye’yi operasyon merkezleri, bekleme salonları, arka bahçeleri filan zanneden Hans’la George’u yalanlayacaklarına, muhalefeti yalanladı iktidar bandosu.

Koro halinde Hans’la George’un cüretine köpürüp kızacaklarına, muhalefetin Hans’la George’a tepkisine köpürüp kızdılar.

Buna da ‘yalanla, dezenformasyonla, çarpıtmayla mücadele’ dediler.

(…) Zaten yalan dedikleri haberi, öbür yandan kendileri doğruluyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB misyonuyla çalışan Afganların Türkiye’ye kabul edilmesi için AB’den talep aldığımızı söylemişti.

Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Michel’e telefon görüşmesinde bunu söylediğini açıklayan da bizzat Cumhurbaşkanlığıydı.

E hani yalandı? Hani hiçbir ülkeden bu yönde bir talep bugüne kadar bize iletilmemişti?

(…) Başka izah bulamadım; deneme amaçlı yalanı yalanla söndürme tatbikatı olsa gerek herhalde.

Yangında işe yarabilir ama gerçeğe açılan savaş asla kazanılamaz.

Algı operasyonu, en fazla belki biraz zaman kazandırabilir. O da mumun söneceği yatsıya kadar.

Akif Beki’nin yazısı