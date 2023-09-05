Akif Beki: Duyan da bizde eğitim halloldu, sıra dünyaya ihraç etmeye geldi zannedecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uşak’taki İmam Hatipliler Kurultayı’nda şöyle coştu:

“İmam hatip okullarını, alternatif model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunacağız. Bu potansiyele sahibiz.”

Duyan da bizde eğitim halloldu, okullarımız dört dörtlük, insanlığa örnek olacak seviyedeyiz, sıra dünyaya ihraç etmeye geldi zannedecek.

Oysa Bilal Erdoğan bile eğitim kalitemizde eksik buluyor. Hem de öğretmen niteliği gibi temel bir konuda.

Bilal Bey, aynı kurultaydaydı. Öğretmenlerin idealist olmadığını, birçoğunun memur olmak için öğretmenliği seçtiğini söyledi. İmam hatiplileri de öğretmenlerinin kıymetini bilmeye çağırdı.

Akif Beki’nin yazısı