Akif Beki: Diyanet’e karşı bir güvensizlik

Siyasi iktidar mücadelesiyle din mücadelesini karıştırmanın yıpratıcı etkisini gördünüz mü, anketi çıktı.

Dini kurumlarla hocalara duyulan güven ölçülmüş. Toplumdaki yerleri, karşılıkları, itibar ve saygınlıkları geriliyor.

İstanbul Politikalar Merkezi ile Ankara Enstitüsü, Panorama Türkiye’ye sipariş etmişler. Araştırma sonuçları, önceki gün yayınlandı.

Adı, Türkiye’de Dindarlık Algısı…

Buyurun, Diyanet’ten başlayalım…

Kuruma karşı yüksek bir güvensizlik çıkmış. Ankete katılanların yüzde 41’i, güvenmediğini belirtiyor. Güvenenlerse sadece yüzde 35,4.

Dini tarikat ve cemaatlere gelirsek…

Yüzde 59,5’lik bir kesim, olumsuz kanaate sahip. Güvenmediklerini gösteriyor. Katılımcıların yalnız yüzde 13,9’u, dini kurum ve cemaatlere güven bildirmiş.

Peki ya cübbelisi, cübbesiziyle hocalar…

Onların güven karnesi de hiç parlak değil. Yüzde 44,5, dini kanaat önderlerine güvenmiyor. Güvenenler, yüzde 23,1’de kalmış.

Akif Beki’nin yazısı