Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Dış güçler iklim silahıyla saldırmıyor niyeyse artık

Ankara’yı sel aldı; altyapı yetersizliklerinden dolayı belediye eleştirilmez mi, eleştirilir. Başkanlıkta ikinci dönemine giren Yavaş da su baskınlarından, göle dönen yollardan sorumlu tutulur.

İstanbul’da 5 yaşındaki Edanur, belediyenin kazdığı çukurda boğularak can verdi. İBB’den ve Başkanı İmamoğlu’ndan da hesabı sorulmaz mı, sorulur.


Zaten ne İmamoğlu; “derenin intikamı, yağmurun fıtratında var, sel Allah’tan, kaderi böyleymiş” diyerek kenara çekiliyor ve idari, hukuki sorumlularını koruyor…

Ne de Yavaş; sel vurduğunda suçu, iklim silahıyla saldıran dış güçlere yıkıyor. Ve şehir susuz kaldığındaysa sorumluluğu üstlenmeyip, yağmur bulutlarını çalan hırsız güçlerin üstüne atacak gibi duruyor.

Ama belediye kendi partilerindeyken her hesaptan kaçarak çukurdan düşeni ve kaderini, yağmurdan da dış güçleri sorumlu gösterenler; Yavaş’la İmamoğlu’na en önde ve ilk taşı atabilir mi? Vallahi atıyorlar, pes!

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

RTÜK’ten ‘ıstakoz’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ‘ıstakoz’lu mesajlaşmasını yayınlayan Now Haber’e ceza kesti.

Benzin ve motorine zam

Benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına da 26 kuruş zam geldi. Otogazdaysa 1 lira 6 kuruş indirim yapıldı.

ABD’de UCLA kampüsünde iki gecelik korku ve nefret

ABD’de polis, 1 Mayıs Çarşamba gecesi, UCLA kampüsünde yaklaşık iki yüz göstericiyi gözaltına aldı. Böylece, 18 Nisan’dan beri ülke çapındaki kampüslerde devam eden Filistin yanlısı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bini aştı. Öğrencilerin talebi, üniversitelerinin İsrail’le ilişkiyi hepten koparması.