Akif Beki: Dış güçler iklim silahıyla saldırmıyor niyeyse artık

Ankara’yı sel aldı; altyapı yetersizliklerinden dolayı belediye eleştirilmez mi, eleştirilir. Başkanlıkta ikinci dönemine giren Yavaş da su baskınlarından, göle dönen yollardan sorumlu tutulur.

İstanbul’da 5 yaşındaki Edanur, belediyenin kazdığı çukurda boğularak can verdi. İBB’den ve Başkanı İmamoğlu’ndan da hesabı sorulmaz mı, sorulur.

Zaten ne İmamoğlu; “derenin intikamı, yağmurun fıtratında var, sel Allah’tan, kaderi böyleymiş” diyerek kenara çekiliyor ve idari, hukuki sorumlularını koruyor…

Ne de Yavaş; sel vurduğunda suçu, iklim silahıyla saldıran dış güçlere yıkıyor. Ve şehir susuz kaldığındaysa sorumluluğu üstlenmeyip, yağmur bulutlarını çalan hırsız güçlerin üstüne atacak gibi duruyor.

Ama belediye kendi partilerindeyken her hesaptan kaçarak çukurdan düşeni ve kaderini, yağmurdan da dış güçleri sorumlu gösterenler; Yavaş’la İmamoğlu’na en önde ve ilk taşı atabilir mi? Vallahi atıyorlar, pes!

Akif Beki’nin yazısı