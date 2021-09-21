Akif Beki: Dilmen günlerce niye sustu, nasıl tuttu kendini?

TRT’nin açıklamasından, Dilmen’in ücret aldığı fakat iddia edilen rakamı almadığı anlaşılıyor. Bu da “büyük bir fedakarlık” olarak sunuluyor.

Ne kadar büyük peki? Söylenmiyor.

Zehir zemberek laflarla sadece şu deniyor: Konuşulan rakam doğru değil, yalan ve iftira. Hukuken hesabı sorulup şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Pekala da şeffaflığa, rakamı açıklamakla niye başlamıyorlar?

Vergilerinin nereye, nasıl harcandığını bilmeye milletin hakkı yok mu?

710 bin lira aylık yalansa doğrusu ne? Kaç para alıyor?

Oysa Dilmen, TRT’den bir lira bile almadığını, almayacağını duyurdu.

Hangisi doğru?

Hem öyle olsa Dilmen günlerce niye sustu, nasıl tuttu kendini? Para almadığını söylese konu zaten büyümez, kapanırdı.

Onun da sonradan aklına geldiyse önceki durum neydi?

Akif Beki’nin yazısı