Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Devrede bir tek Hans kaldıysa, bakalım Çin’i korkutan tehdide o ne kadar dayanabilecek?

Kılıçdaroğlu, “İktidara gelince ödemeleri keseriz” diyerek Kanal İstanbul ihalesine girmemeleri için müteahhitleri uyarmıştı. Finans sağlayacak yerli ve yabancı bankalarla devletleri de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Uluslararası tahkime gider, söke söke alırlar” karşılığıyla sert çıkmış, müteahhitlere ve yabancı finansörlere güvence vermişti.


Fakat ‘dış güçler’e bu güvence yetmemiş, CHP lideri bazı gözleri korkutmayı başarmış gibi…

Bu arada Cumhurbaşkanı’nın ağzından dün şöyle bir cümle çıktı:

“Ödemeyi kesinlikle yapmayız diye, Deutsche Bank’a tehdit salladılar”.

Kılıçdaroğlu’nun tehdidinin muhatabı, bir Alman bankası demek. Onun ifşası olarak yorumlandı.

Bu da finansman arayışlarında Çin’in devrede olmadığını teyit ediyor.

Devrede bir tek Hans kaldıysa, bakalım Çin’i korkutan tehdide o ne kadar dayanabilecek?

Akif Beki’nin yazısı

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