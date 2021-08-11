Akif Beki: Çok mu zordu, Miçotakis gibi çıkıp halktan özür dilemek?

‘Söndürme uçakları nerede’ diye sorulması, ateşe benzin dökmüş gibi.

Halkı dolduruşa getiren, sorumluluğu iktidardan uzaklaştırmak için uydurdukları savunma değildi dersiniz.

Dış güçler bırakmadı, teröristler fırsat vermedi, kundaklama ve sabotaj olmasa iktidar aslında çok başarılı söndürecekti, başarısızlığın nedeni saldırı eseri olması yani…

Bu kurguda yangını çıkaran dış güçleri, resmen yardıma çağırmış olmamız da rahatsız etmiyor.

Söndürme uçağı gönderen AB mi, ABD mi vardı yangınların arkasında?

Neresinden tutsanız dökülen bir tutarsızlık…

Çok mu zordu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis gibi çıkıp yangın söndürmedeki zafiyetlerden dolayı halktan özür dilemek?

Sorumluluğu üstüne almamak için bin dereden su getirmekten daha mı zor yahu!

Akif Beki’nin yazısı