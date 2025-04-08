Akif Beki: CHP'deki değişimden en çok AK Partililer memnun olmalıydı

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“CHP’yi kurultay da kurtaramaz” diyorlar. Bir gazete hiç gocunmadan böyle başlık attı. Yani bir iptal kararına bakar, diyorlar. Maksat, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ama bunu doğrulamış olmaktan bile çekindikleri yok. Ne yapıp ne edip CHP’ye kayyum atatmadan rahat etmeyeceklerini gösteriyorlar.

Gören de şimdi mumla aradıkları, başörtüsü yasaklarını savunan eski CHP’yi çok sevdiklerini sanacak. Özgür Özel’in listesinden parti meclisine Sevgi Kılıç’la birlikte Emine Uçak da girdi. Tarihinde ilk kez parti meclisinde başörtülü sayısı ikiye çıktı.

CHP artık orduya, yargıya değil sadece millete yaslanan bir siyaset izliyor. Ülkeye, millete kaybettiren, hiçbir hayrı dokunmayan kimlik kavgasından, kısır çekişme ve hesaplaşma arayışlarından siyaseti çıkarmak için alın size fırsat. Millete hizmette yarışmak için şartlar oluşmuş demekti. Tam da AK Parti’nin yarışmak istediği, karşısında arayıp bulamamaktan yakındığı rakip buydu oysa. CHP’deki değişimden en çok AK Partililer memnun olmalıydı. Fakat hâlâ yüzyıllık rövanş duygularını, kimlik kutuplaşmalarını geride bırakmaya yanaşmıyor iktidar fedâileri. Ellerinden gelse CHP’deki değişimi yargıda terse çevirecekler.

Akif Beki’nin yazısı