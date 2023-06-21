Akif Beki: Cadı avı, Melek Mosso’yla başladı

AK Partili belediyelerin; iktidarı sevmeyen ve lafını esirgemeyen sanatçıları kara listeye alması, konserlerini iptal etmesi hiç ‘iyi haber’ değil.

Cadı avı, Melek Mosso’yla başladı. Seçimle gelmiş bir belediye başkanı, baskıyla istifa bile ettirildi. Mosso, incittiği AK Parti seçmeninden özür dileyince konserini iptal etmedi, nasıl etmez diye!

AK Partililer de karşı tarafın, eleştiriyi aşan ayrımcı nefret söylemlerine maruz kalıyor. Bu da kabul edilemez.

Fakat karşılığı, tersinden daha fazla ayrımcılık ve nefret söylemi mi? Kötü örnek, örnek alınırmış gibi.

Hem Hüseyin Turan, Melek Şahin veya Mabel Matiz nasıl bir ayrımcı nefret dili kullandı ki bu torbaya atılıyor? Cidden bulamadım.

Akif Beki’nin yazısı