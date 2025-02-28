Akif Beki: Bu kadar yaklaşmışken başarabiliriz

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Sırrı Süreyya Önder’in açılış sözlerinde değindi gibi bir umudu, bir filizi yeşertme çabası kondu önümüze. Can suyu verildi ama yeşertmek için daha fazlasına ihtiyaç olacağı da saklanmıyor. Kayda geçirildi.

Önder, Öcalan’ın şu notunu paylaşarak okunan mektuba iliştirdi: “Şüphesiz PKK’nın pratikte silah bırakması ve kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

AK Parti adına Efkan Âlâ ise üstüne atlamadı, zafer havasında değildi, A Haber’de çok temkinli bir tepki verdi. Sonuç gerçekleşiyor mu, örgüt çağrıya uyuyor mu; ona bakacaklarını belirtmekle yetindi. Çağrının demokratikleşme ve hukuki tanınma boyutlarına gördüğüm kadarıyla girmedi.

Ha gayret, heba edilmeyecek bir fırsattır, bu kadar yaklaşmışken başarabiliriz. Kutlanacak bir sonuç, tamamına da erelim.

Akif Beki’nin yazısı