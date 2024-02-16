Akif Beki: Bu döviz açığıyla Mısır, ödeme güçlüğüne düşüp ekonomik kriz yaşıyorsa bizim borç çevirme halimiz nicedir

Deniyor ki Sisi, Mısır ekonomisi zorda olduğu için Erdoğan’la barışmaya mecbur kaldı…

Çünkü daha yeni, bir sahil kasabalarını 22 milyar dolara başka bir ülkeye satmıştı.

Ras el-Hikma kasabasını, Birleşik Arap Emirlikleri aldı. Yabancıya gitmiş sayılmasa da paraya ne kadar sıkıştıklarını gösteriyordu. Meteliğe kurşun attıkları söylense yeri.

Peki de buradan; diz çöktüğü, sürünerek bükemediği bileği öpme kuyruğuna girdiği sonucuna varılabilir mi?

Demokratik Değişim Hareketi Sözcüsü Rubil Gökdemir, bu soruya X’ten bir cevap verdi.

Şöyleydi:

“Biz kendi derdimize yanalım. 50 km’lik sahil şeridini Emirlikler’e satan Mısır’ın 1 yıldan kısa vadeli borcu, 40 milyar dolar. Toplam dış borcu da 144 miyar dolar.

Bizim kısa vadeli borcumuz 210, toplam dış borcumuz ise 492 milyar dolar.

Yıllık ödediğimiz faiz bile 45-50 milyar dolar seviyelerinde…”

Gökdemir, şunu demeye getiriyordu: Bu döviz açığıyla Mısır, ödeme güçlüğüne düşüp ekonomik kriz yaşıyorsa bizim borç çevirme hâlimiz nicedir, siz düşünün!

Akif Beki’nin yazısı