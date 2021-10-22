Akif Beki: Bu deney, dolar, faiz ve enflasyonun birlikte nasıl fırlatılabileceğini gösterdi

Faiz, yapay olarak gerçek enflasyondan düşük tutulsa bile bir yere kadar. Dolar enflasyonu, sonra o da yine faizi daha kötü patlatıyor.

Bu deneyler bize bir şey gösterdiyse o da doların, faizin, enflasyonun hep birlikte nasıl fırlatılabileceğidir.

Dolayısıyla iktidar, bu kez farklı sonuç almak istiyorsa MB Başkanı’na değil enflasyona, dolara ve faize laf anlatmayı denemeli.

Onlar laf dinlemedikçe, kimin sebep kimin sonuç olduğunu faizle enflasyon anlamadıkça ne yapsanız boş.

Deneme yanılma tahtasındaki bu işlemler, sadece vurgunculara yaradığıyla kalır.

Akif Beki’nin yazısı