Akif Beki: Bu cüreti nereden alıyorlar, bizi neye güvenerek gözlerine kestiriyorlar?

İletişim Başkanı Altun’un, Cumhurbaşkanlığı adına dün şiddetle yalanladığı mülteci operasyonu haberlerine gelince…

Maalesef o da yalana benzemiyor.

Ki, İngilizlerin de kendilerine çalışan Afganları Türkiye üzerinden tahliye etmek istediği anlaşılıyor.

‘İngiliz medyasındaki Türkiye karşıtları kasten çarpıttı, muhalefet de üstüne atladı’ diyor Altun.

Ne ki bir aslı var gibi…

(…) Akşener’le Kılıçdaroğlu tepki gösterince Dışişleri, aynı akşam bir açıklamayla yalanlamıştı. Hiçbir ülkeden böyle bir talebi resmen almadığımız gibi, alsak bile reddedeceğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu belirtiyordu.

The Guardian, bu yalanlamayı da aktardıktan sonra kendi yetkililerini kaynak gösteriyor.

Uydurmamış, planı yetkililerinden duymuşlar.

Zaten bizim Dışişleri de resmen bir talep gelmediğini söylüyor.

Henüz olgunlaştırılmadığı için resmen iletilmemiş olabilir. Ama buradan, İngilizlerin bizi de kapsayan bir plan üstünde çalışmadığı ve gayriresmi şekilde haberdar olmadığımız çıkmıyor.

Belli ki hayali değil, bir aslı var.

Daha önce ABD’liler de yaptı. Türkiye’yi, kendi tahliye operasyonlarının bekleme salonu gibi yansıttılar. Muhalefetin tepkisiyle geri alıp dillerini düzelttiler.

Soru şu; bu cüreti nereden alıyorlar, bizi neye güvenerek gözlerine kestiriyorlar?

Akif Beki’nin yazısı