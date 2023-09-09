Akif Beki: Bizi batırmaya değil, çıkarmaya geliyorlarmış

Tam bu ekonomik savaşa katılacakken gazeteci Bülent Mumay, mücahit bir gazetemizin manşetini paylaşmasın mı!
Dünkü Takvim’in başlığı, “Türkiye’ye para yağacak”. Sevinçten çığlık çığlığa.
Yaşasın! Avrupalı, Amerikalı medya devleri ve fon kuruluşlarıyla dış güçler, taraf değişirmiş.
Reuters’ten Bloomberg’le Financial Times’a, Morgan Stanley’den Dünya Bankasına… Logoları alt alta konmuş; ‘dünya, Erdoğan’ın ekonomik müjdelerine övgü yağdırdı’ yazıyordu.
Metin Külünk’ü okuyunca IMF’nin öbür yüzü Dünya Bankası, 35 milyar dolarla Türkiye’yi elimizden almaya geliyor sanmıştım. Ödüm patlıyordu az daha.
Oysa bizi batırmaya değil, çıkarmaya geliyorlarmış.