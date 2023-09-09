Akif Beki: Bizi batırmaya değil, çıkarmaya geliyorlarmış

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19, grip ve kızamık enfeksiyonlarında artış beklediklerini söyledi. Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Aslan, bu hastalıklardan korunmak için çocukların eksik aşılarının tamamlanması uyarısını yaptı. Çok sayıda çocuğun, kapalı ve havasız ortamlarda bir arada bulunması enfeksiyonların bulaşması ve […]