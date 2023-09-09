Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Bizi batırmaya değil, çıkarmaya geliyorlarmış

Tam bu ekonomik savaşa katılacakken gazeteci Bülent Mumay, mücahit bir gazetemizin manşetini paylaşmasın mı!

Dünkü Takvim’in başlığı, “Türkiye’ye para yağacak”. Sevinçten çığlık çığlığa.


Yaşasın! Avrupalı, Amerikalı medya devleri ve fon kuruluşlarıyla dış güçler, taraf değişirmiş.

Reuters’ten Bloomberg’le Financial Times’a, Morgan Stanley’den Dünya Bankasına… Logoları alt alta konmuş; ‘dünya, Erdoğan’ın ekonomik müjdelerine övgü yağdırdı’ yazıyordu.

Metin Külünk’ü okuyunca IMF’nin öbür yüzü Dünya Bankası, 35 milyar dolarla Türkiye’yi elimizden almaya geliyor sanmıştım. Ödüm patlıyordu az daha.

Oysa bizi batırmaya değil, çıkarmaya geliyorlarmış.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Okulların açılmasıyla Covid-19, grip ve kızamıkta artış bekleniyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19, grip ve kızamık enfeksiyonlarında artış beklediklerini söyledi. Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Aslan, bu hastalıklardan korunmak için çocukların eksik aşılarının tamamlanması uyarısını yaptı. Çok sayıda çocuğun, kapalı ve havasız ortamlarda bir arada bulunması enfeksiyonların bulaşması ve […]

‘Sonraki’ni beklerken hayatı ıskalamayın

Kazanan piyango numaralarını bekler gibi sosyal medya hesabınızı yenileyip ‘sonraki’ neymiş onu merak ediyorsanız, modern dünyanın ‘sonraki’ fenomeninin tuzağına düşmüş olabilirsiniz. Peki çaresi yok mu? Neyse ki var.