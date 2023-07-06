Akif Beki: Bize Putin’le Orban yeter mi?

Müslüman göçmen işgalinden Hristiyan Avrupa’yı koruyacak kişi diye, Erdoğan’ın kazanmasına sevinmişti. Aynı Orban, İsveç’e karşı NATO’da, Türkiye’yi destekleyecekmiş.

Erdoğan onaylamazsa İsveç’in, NATO’ya girişini Macaristan da onaylamayacak.

Hukuk ve güvenlik sistemindeki açıktan yararlanan bir provokatör, başkent Stockholm’de Kur’an yakmıştı. Buna izin verdiği için, sadece bizim haklı tepkimizi çekmemiş yani İsveç. Putin’in yanı sıra Avrupa’nın en Müslüman düşmanı, en İslamofobik lideri Orban’ı da kızdırmış meğer.

Hadi Erdoğan, İslamofobi ve Müslüman düşmanlığıyla mücadelede başı çekiyor. Avrupa’da Müslüman düşmanlığının başını çeken, İslamofobinin bayraktarı Orban’a ne oluyor ki; bu mücadelede yanımızda yer alıyor? İşkillenmez misiniz?

Sonuçta Müslümanlara nefreti, göçmen düşmanlığını körükleyerek seçim kazanan biri. İslamofobi tüccarı bir ucuz popülistten söz ediyoruz. ‘Müslümanlar Avrupa’yı bastı, Hristiyanlık saldırı altında, kiliselerimiz camiye çevriliyor’ yaygaralarıyla seçilen Orban, başkası mıydı?

Yine de Batı’ya ihtiyacımız yokmuş, Putin ve Orban bize yetermiş, itibar açığımız onların saygınlığıyla kapatılabilirmiş tafraları satılabiliyor hâlâ.

Akif Beki’nin yazısı