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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Bir baş muhbir de yakışır artık iktidara

Altun, yabancı fonlardan yararlanan medyaya karşı en kısa sürede tedbir alınacağını söylüyor.

Bu hiddet ve celalin nedenini biliyorsunuz.


Medyascope, Serbestiyet, P24, 140Journos gibi siteler, Amerikan Chrest Vakfının fonlarından yararlanıyormuş.

Alan da veren de saklamadığı halde sanki gizliymiş, el altından para alıyorlarmış ve yeni ortaya çıkmış gibi hedef gösterildiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mart başında açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, AB ve Avrupa Konseyi’nin paralarıyla hazırlanmamış dersiniz. Bu projenin ortağı ve ana yararlanıcısı, Adalet Bakanlığı değilmiş gibi.

Diğer yararlanıcıları arasında yargıdan İçişleri’ne, STK’lardan gazetecilere pek çok paydaşın olduğu, resmi kaynaklarda belirtilmiyor sanki.

Milli Savunma ve Milli Eğitim dahil, AB fonlarından faydalanmayan bakanlık mı var!

SETA, 2018’de İslamofobiyle mücadele raporunu AB fonuyla hazırlamadı mı?

İktidar ve taraftarları, projelerine dışarıdan hibe alınca beşinci kol faaliyeti, ajanlık filan olmuyor da eleştirel mecralar yapınca mı oluyor?

E o zaman bir baş muhbir de yakışır, hatta şart artık iktidara. Böyle yandan ispiyonlatmakla zor yürüyor.

Akif Beki’nin yazısı

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