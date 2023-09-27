Akif Beki: Bir bana gelince mi aksayıp yavaşlıyor sistem?

Hemen, ayaküstü, alelacele, apar topar, bir an önce, o bakanlığa sormadan ve bu başkanlığa danışmadan karar alınması lâzımdı. Türkiye’nin vakit kaybına, beklemeye tahammülü yoktu.

Arkadan atlı mı kovalıyor, ne acelemiz vardı ki, demeyin. Şahlanmak, Türkiye Yüzyılı’nı başlatmak için milada yetişmeliydik.

Tek başlılık sistemine, 2018’de bu gerekçeyle geçtik.

5 yılın sonunda sabrı tükenen emekli, şimdi soruyor; hani hızlı karar alınacaktı, benim maaş zammı neyi bekliyor, niye 6 ayda ancak kararı alınabiliyor, hızlı karar almada en kısa zaman bu muydu, bir bana gelince mi aksayıp yavaşlıyor sistem?

Akif Beki’nin yazısı