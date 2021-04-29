Akif Beki: Beş para etmez fani hayatı kim, ne yapsın hem!

Bu saatten sonra dünyayla bir derdimiz kalmadığına göre, iktidarın ahiretimizi kurtarmaya soyunması normal.

Dünya işlerini halletmiş milletlerin iktidarları, henüz bunu keşfetmedi. Aş, iş, barınma sorunlarını savdıktan sonra sıranın ahirete el atmaya geleceğini bilmiyorlar.

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Bakın Hans’la George’un yönetimlerine! Milletin ahiretini değil de dünyasını kurtarmak için seçildiklerini zannediyorlar.

O yüzden de milletin inancıyla, giyimi kuşamıyla, yediği içtiğiyle ilgilenmek gelmiyor akıllarına.

Bizde ise iktidarların aklından bu hiç çıkmıyor ki!…

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Beş para etmez fani hayatı kim, ne yapsın hem! Öbür tarafta ebedi bir hayat bekliyor.

Akif Beki’nin yazısı