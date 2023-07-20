Akif Beki: Bay Kemal’in kendisi olmayabilir ancak fikirleri iktidarda

Bay Kemal seçilse…

Terör yuvası ve İslam düşmanı İsveç’i, NATO’ya sokacaktı.

Küffar Batı’ya el uzatacak, hepsi toplansa bir Türkiye etmeyen Körfez hanedanlarına kucak açacak, darbeci Sisi ve katil Esad’la da barışacaktı.

Bağımsızlığımızı, bağımlılığa çevirecekti. Yunan’la bile dost olacaktı.

Tehlike, bunla kalsa gene iyi…

Bay Kemal kazansa vergilere zam üstüne zam yapacak; yetmezmiş gibi cezaevlerini dahi boşaltacaktı.

Allah korumuş. Din ve vatan elden gider, boyun eğip emperyalizme teslim olurduk. Verilmiş sadakamız varmış…

Bay Kemal kazanamadı ama yapacağı söylenenler yine oluyor, cezaevleri de boşalıyor, bunlar kötüyse niye yapılıyor derseniz…

O demese yapılmazdı. Kendisi olmayabilir ancak fikirleri iktidarda. Bay Kemal söylediği için mecburen yapılıyor. Suçlusu, yine o.

Akif Beki’nin yazısı