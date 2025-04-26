Akif Beki: 'Başörtüsü yasaklanacak' korkusu biterse iktidarları da bitecek mi sanıyor, nedirse artık…

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adem Metan’ın YouTube kanalına konuşmuş. X’te dolaşan bir kesitinde gördüm, söz başörtüsü sorununa geliyor. Metan, başörtülü öğrencilerin yeniden okula alınmama ihtimalini soruyor. Bakan Tekin ne dese beğenirsiniz! Hoppala, o da nereden çıktı, demiyor.

Anlayacağınız… CHP aştı, artık parti meclisinde bile Sevgi Kılıç’la Emine Uşak gibi iki başörtülü siyasetçi oturuyor. Ama başörtüsü sorununu, AK Partili Milli Eğitim Bakanı hâlâ aşamamış. Ya da aşılsın istemiyor, kendileri iktidardan giderse öcü gelir diye korku veriyor.

‘Başörtüsü yasaklanacak’ korkusu biterse iktidarları da bitecek, ancak o sorunla var olabilirler mi sanıyor, nedirse artık… Kalmayan sorunu, varmış; her an hortlayabilirmiş, tehlike sürüyormuş gibi göstermesinin başka izahı nedir Allah aşkına? Bu ucuz korku tacirliğine bir bakan niye ihtiyaç duyar, ayıp değil mi?

Akif Beki’nin yazısı