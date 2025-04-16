Akif Beki: Bahçeli müthiş bir çıkış sundu, fırsatı kaçırıp kaçırmamak iktidara kalmış

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Uzun bir açıklama yaptı. MHP lideri, 19 Mart Süreci’ni yönetme biçiminden dolayı CHP’yi uyararak lâfa girip İmamoğlu davasının en kısa sürede karara bağlanmasını talep ediyor ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinden şaşmama kararlılığıyla bitiriyor.

Bahçeli’nin önceliği, kendisinin tarihi çıkışıyla başlayıp 27 Şubat’ta Öcalan’ın çağrısıyla ilerleyen sürecin selâmeti, kazasız belâsız tamamlanması. Ona zarar verecek, rayından çıkaracak ve toplumsal desteği olumsuz etkileyecek işlere karşı hassasiyetinde şaşılacak bir yan yok.

Hâliyle Bahçeli istiyor ki; aleyhinde ne varsa toplanıp ortaya konsun, İmamoğlu suçluysa cezasını çeksin, suçsuzsa da bir an önce bırakılsın, bu huzursuzluk daha fazla uzatılmasın. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart süreci, Öcalan’ın PKK’yı dağıtma çağrısıyla başlayan 27 Şubat Süreci’ne ters. Hatta sabote etme riski taşıyor.

Bahçeli’yi anlamak zor değil. Nereden baktığı belli. 19 Mart süreci sanki hesapta olmayan bir sapma. Ve Bahçeli, parantezin hızla kapatılıp asıl gündeme dönülmesini, 27 Şubat sürecini tamamlamaya odaklanılmasını istiyor. Fakat Bahçeli ne söylüyor, iktidarın tamburası ne anlıyor? Ayrı telden çalıyorlar. CHP’ye yüklendiği kısımları duyuyor, gerisini duymazdan geliyorlar. Bahçeli, müthiş bir çıkış sundu. Fırsatı kaçırıp kaçırmamak iktidara kalmış.

Akif Beki’nin yazısı



