Akif Beki: Ayna ayna, söyle Yeni Şafak'a; kim demokrasi ve basın özgürlüğünü sadece kendine istiyor?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Barış Pehlivan, Halk TV’den gözaltına alınarak ifadeye götürülmüş.

Programın moderatörü Seda Selek ile kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker de gözaltına alınmış. Biri, polisin gelip sorduğunu öğrenince hızla döndüğü evinin önünde; diğeri ise TBMM çıkışında “yakalanarak”. Kaçak, aranan azılı suçlularmış gibi…

Yetmemiş; ertesinde Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz’la Yayın Yönetmeni Suat Toktaş gözaltında savcılığa sevk edilmiş.

Bilirkişiyi etkilemek ve konuşmayı kaydedip yayınlayarak haberleşme mahremiyetini ihlâlden…

Ne delil karartma ne kaçma ne de çoktan yazılıp sunulmuş bilirkişi raporlarını etkileme ihtimali varken…

Yeni Şafak’tan ne beklenirdi? AK Parti’nin kurmayı vaat ettiği o güçlünün haklı olmadığı, haklının güçlü olduğu düzen böyle bir şey miydi, diye sorması.

Fakat bu sorgulamayı bir kenara atmakla da kalmamışlar.

Halk TV için şu tarifeyi uygun görmüşler:

“Bilirkişiyi canlı yayında ifşa eden ve izinsiz görüşme kaydı alan CHP yandaşı Barış Pehlivan gözaltına alındı.”

Aynı gün kendilerine çıkardıkları paye ise şu olmuş:

“İBB Başkanı İmamoğlu’nun hedef gösterdiği bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın, Yeni Şafak’a konuştu.”

Nerede kaldı demokrasi ve basın özgürlüğü mücadelesi, nerede kaldı yayın çizgisi ayırmadan meslek dayanışması, nerede kaldı AİHM’e ve Avrupa’ya rezil olma korkusu!

Ayna ayna, söyle Yeni Şafak’a; kim demokrasi ve basın özgürlüğünü sadece kendine istiyor, kim alnının akıyla çıkmış sınavdan?

Akif Beki’nin yazısı