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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Ayhan Bora Kaplan’ın polis sorgusu, çok başlar yakacağa benziyor

Dışarı sızanlar, bazılarını siz deyin tutuşturdu, ben diyeyim kızdırdı.

Adı karışan eski Ankara Başsavcısı, şimdi Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, ‘intikam operasyonu’ diyor. ‘Mafya babasından villa, araba alacak adam olmadığını; bir kere tanıştığını, babadan zengin olduğunu’ da ekliyor.


FETÖ’nün canını yaktığı için kendisini hedef alan bir büyük kumpasmış yani. Bir de Süleyman Soylu’ya operasyon çekildiğini düşünüyormuş.

Pervasız bir suç örgütüne operasyonun ucu, dünün Başsavcı’sıyla İçişleri Bakanı’na çıkabilir, bunda bir gariplik yok sanki. Aklamaya çalışırken daha da batıran bir savunma değil mi? Ne münasebet!

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