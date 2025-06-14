Akif Beki: Asıl hedefin Türkiye olduğuna gerçekten inanıyorsanız ne yapacağınız belli

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İsrail damarına bastıkça İran savaştan kaçıyor. Savaşı tâ kalbine taşıdılar. Yine de Tahran, bugün değilse ne gün, diye topyekün hücuma geçmiyor. O gür intikam nârâları dahi duyulmaz oldu. Acıklı ve göstermelik karşılıklarla mı verilir ölüm-kalım savaşı?

İran, esip gürleyip bir türlü yağmayan kâğıttan kaplan âcizliğine düştü. Evinde, yatağında misafiri güvende değil.

İntikam yeminlerinin, tören geçitlerinde askeri güç gösterileriyle şişinmelerinin bir caydırıcılığı kalmadı artık. Gövden açıktaysa gösterişin kime!

Esip gürleyip her defasında yağmazsanız yalancı pehlivana dönersiniz, hiçbir caydırıcılığınız kalmaz.

Yağmayacaksanız esip gürlemeyin ki sözünüzün caydırıcılığı sınanmasın. Bu bir.

İkincisi de…

Siyonist İsrail, Nil’den Fırat’a vaat edilen topraklar hayâli görüyor da savaşı Ortadoğu’ya yaymaya giriştiyse… Gözü Anadolu topraklarındaysa… İstanbul da tehlikedeyse… Yani sırada Türkiye varsa, asıl hedef bizsek gereği nedir? İktidar kavgasını bir kenara bırakıp muhalefetle bir araya gelmek ve iç cepheyi güçlendirmek mi? Yoksa İsrail tehdidini dahi iç iktidar mücadelesine âlet ederek muhalefete karşı kullanmak mı?

Asıl hedefin Türkiye olduğuna gerçekten inanıyorsanız ne yapacağınız belli.

İsrail’in saldırganlığından Türkiye’nin çıkaracağı bir mesaj varsa o da işte budur, Bahçeli’nin dediği gibi iç cepheyi derhal güçlendirmektir.

Akif Beki’nin yazısı