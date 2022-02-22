Akif Beki: Allah’tan soruldu da cumhurbaşkanı spekülasyonlara nihayet verdi

Akşener’e, “eve dön” çağrısı yapılmıştı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin yerinin Cumhur İttifakı olduğunu söylemişti.

Erdoğan’ın, “yerli ve milli” olarak değerlendirdiği İYİ Parti’yi, Millet İttifakından koparmak istediği sanılmıştı.

Aynı zan, Saadet Partisi için de fazlasıyla geçerliydi.

Cumhurbaşkanı, Karamollaoğlu’nu ikna edemeyince, Oğuzhan Asiltürk’le yakınlaşmayı denemişti. Saadet’i bu yolla kazanma çabaları, Asiltürk’ün vefatına dek sürmüştü.

Meğer göründüğü gibi değilmiş. Spekülasyonların aslı astarı yokmuş.

Bırakın İYİ Parti’yle Saadet’in peşinde koşmayı…Koşa koşa ‘gelelim, size katılalım’ deseler bile AK Parti, zinhar saflarına kabul etmezmiş.

Abu Dabi’den dönüş uçağında soruldu:

“İleride 6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?”

Erdoğan, kesin bir dille reddetti:

“Haşa. Öyle bir şey olur mu! Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez.”

Allah’tan soruldu da Cumhurbaşkanı, spekülasyonlara bir nihayet verdi. Yoksa “yalan yanlış” bilmeye devam edecektik.

Akif Beki’nin yazısı