Akif Beki: Alametler belirmedi daha, ‘bu şarkı burada bitmez’

Bir iktidar, ne zaman düşüşe geçer?

Demirel’in uzman görüşü, kabaca şöyleydi:

Ankara’nın sorunlarıyla halkın sorunları farklılaşmaya başladığında!

Tükeniş alametlerini görememek, aşk ilişkisinde olduğu gibi siyasetçi-halk ilişkisinde de acıklı durumlara yol açabilir.

Peki o şarkının bittiği nasıl anlaşılır?

Bu soruya, Sezen Aksu da bir uzman cevabı vermişti:

“Başka sevgilerde teselli bulunca…”

Aşkta da siyasette de tükeniş alametleri benzer demek.

(…) Ama giderek daha çok yoksul düşen halk iş, aş, ekmek kuyruğundayken…5 yıl önceki bir şarkı sözü, bugün birden bire bizi pek çok ilgilendiriyor.

Ama 18-20 milyon kişi elektrik, doğal gaz faturasını dahi devlet desteği almadan ödeyemezken…Bir kişinin bir densiz lafı, memleketi bununla yatıp kalkacak kadar fazla ilgilendiriyor.

Nasıl diyordu “Tükeneceğiz” şarkısı; “her şey bir anda anlamsız gelecek, işte biz o gün tükeneceğiz”.

Henüz her şey anlamsız gelmediğine göre…

İktidar da armudun sapı üzümün çöpü gibi saçma gündemlerde teselli bulmaya başlamadığına göre…

Alametler belirmedi daha, “Bu şarkı burada bitmez”.

Akif Beki’nin yazısı