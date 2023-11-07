Akif Beki: Akşener masaya geri döner mi?

Takipten çıkanlar, CHP’ye geri dönüyor. Muhalif seçmene can geldi. Ama asıl mesele, Akşener’in de CHP’yle ittifaka geri dönüp dönmeyeceği.

CHP’nin silkinip yenilenmeyi seçmesiyle siyasette oyun değişti…

Son seçim yenilgisi, muhalefetin psikolojisiyle birlikte ittifak masasını da dağıtmıştı.

Akşener’in Kılıçdaroğlu’na kapıyı kapatması, CHP’yi sıradaki seçim yenilgisiyle de yüzleşmeye zorladı. Kurultayda değişim iradesi kazandıysa bunun da payı var.

Fakat Kılıçdaroğlu’nun koltuğunda artık Özgür Özel oturuyor.

Akif Beki’nin yazısı