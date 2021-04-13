Akif Beki: AK Parti bir kez daha kaçarken davul çalarak kendi kendini ele verdi

İktidar, “128 milyar dolar nerede?” sorusundan kaçayım derken bir dolu soru sağanağına yakalanacağını nasıl hesap edemedi?

AK Parti bir kez daha kaçarken davul çalarak kendi kendini ele verdi. Unutturacağı yerde bütün dikkatleri, kayıp 128 milyar dolara çevirdi.

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CHP, tellal çıkarıp köy kasaba Türkiye’yi dolaştırsa bu kadar gürültü koparamazdı.

İktidarın, 128 milyar doları konuşturmak istemediğini duymayan kalmadı.

İktidar, kendi haline bıraksa büyümeyecek bir kıvılcımın üstüne körükle giderek sansasyona davetiye çıkardı.

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Ancak “128 milyar dolar nerede?” diye sormanın nasıl suç olduğu sorusu, düzen hakkında çok daha fazlasını afişe ediyor. CHP’nin bir afişle ifşa etmeyi başaramayacağı kadar.

“Siyasallaşmamış, muhalefetle mücadeleye alet edilmemiş, bağımsız ve tarafsız yargı nerede?” sorusu mesela.

“Demokrasi ve hukuk reformları nerede?” mesela.

“İnsan Hakları Eylem Planı’yla getiriliyordu; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık nerede?” mesela.

Akif Beki’nin yazısı