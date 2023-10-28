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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Adlarını anmayınca tarihten silmiş olmuyorsunuz

Sevin sevmeyin; 29 Mayıslarda Fatih Sultansız fetih günü kutlamak neyse 29 Ekimlerde Atatürksüz Cumhuriyet Bayramı kutlamak da odur.

Öyle yapınca Cumhuriyet kendiliğinden kurulmuş, bugünlere de kendi kendine gelmiş olmuyor.


Adlarını anmayınca, kurucularını unutturup tarihten silmiş olmuyorsunuz.

Ve Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyet’in 100. yılının; 28 Mayıs da 29 Ekim’in alternatifi değil.

Eşit vatandaşlıkla millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet, dinin değil babadan oğula geçen saltanatın karşıtıdır.

Dolayısıyla Cumhuriyet, dinle değil saltanatla kavgalıdır. Cumhuriyet karşıtlığı da saltanat taraftarlığıdır.

Akif Beki’nin yazısı

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