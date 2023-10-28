Akif Beki: Adlarını anmayınca tarihten silmiş olmuyorsunuz

Temmuz ayından beri ikili ilişkiler ve benlik temalarının, ben ve biz deme şekillerinin zamanın ruhunu belirlediğini hem kişisel hem kollektif anlamda deneyimliyoruz. 14 Ekim’de Terazi’de gerçekleşen yeniay ve güneş tutulmasıyla yeni bir uzlaşma yolu ve dili bulmanın; eski işlemeyen ortaklıklara eyvallah demektense, yenilerinin kurulup bunun işlemesine gönüllü olmanın hem zorlu hem de dönüştürücü dokularından bahsetmiştik.