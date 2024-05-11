Akif Beki: Adil yargılanmamış, haksız yatan hiç kimseyi ayırmadan hepsini özgürlüğüne kavuşturmayacak bir yumuşama, keyfi yönetimi güçlendirir

İktidarın sertleşme, kutuplaşma, kavga ihtiyacı 31 Mart seçimleri öncesinde kaldıysa… Ve Türkiye’nin yeni ihtiyacı, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından siyasette yumuşama olarak tespit edildiyse… DEM Parti’yi dışlayarak, Demirtaş’la yumuşamayarak bu nasıl mümkün olacak?

Abdülkadir Selvi’nin Hürriyet’te sızdırdıklarına bakılırsa Gezi mahkumları, Kavala ve 28 Şubat paşaları, CHP lideri Özgür Özel’in elini güçlendirmek için bırakılacakmış.

Dünden bırakılmadıkları kabahat ama yumuşama jesti olarak mahkum bırakılan rejimlere ne deniyordu?

Adil yargılanmamış, haksız yatan hiç kimseyi ayırmadan hepsini özgürlüğüne kavuşturmayacak bir yumuşama, keyfi yönetimi güçlendirir.

Cezaevinde kimin yatıp kimin çıkacağı, ha siyasetin insafına bırakılmış ha iktidarla ana muhalefet arasında siyasi jestlere. İkisi de zaten can çekişen demokratik hukuk devletinin ruhuna fatiha okutur.

Bizden uzak olsun böyle rejimler.

Akif Beki’nin yazısı