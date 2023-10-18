Akif Beki: Adalet sarayında kaybolan adalet

Başsavcıyla hâkim bile yokluğundan şikâyetçi, köşe bucak adaleti arıyor. Adliye sarayında da yoksa nerede bulunacak ki!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, HSK’ya ihbar edip adaleti sormasa varmış, bir yere kaybolmamış gibi yapmaya devam edilecekti.

Bazı haberlere, hukuka sığmayan erişim engelleme kararları alınmıyor; bazı tutuklu ve hatta mahkumlara, akla mantığa dahi sığmayacak torpilli tahliye kararları verilmiyordu sanki.

Bilmeseniz; kanun önünde zenginle fakir eşitti, mahkemede dayısı olanla olmayan bir muamele görüyordu, güçlünün kralı gelse adliyede ayrıcalık tanınmıyordu, yargıya güven de dibe vurmamıştı sanırsınız.

Akif Beki’nin yazısı