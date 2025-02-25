Akif Beki: 2023'teki infaz indiriminin genişletilmesine çalışılıyor

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2023’teki infaz indiriminin genişletilmesine çalışılıyor.

Oysa daha 4 ay önce iktidar, infaz indirimi yanlışından döneceği izlenimi vermişti.

Polisle çatışmaya girmekten çekinmeyen, gözünü kırpmadan cinayet işleyen 19’luk suç makinelerinin toplumda uyandırdığı infial; iktidarın gözünü açtı, yanlışı görmesini sağladı zannediliyordu.

Ekim 2024 başlarında, aynı Adalet Bakanı Tunç, bir AK Parti MKYK toplantısı çıkışında şöyle buyurmuştu:

“Kasten öldürme suçları, kasten yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız. Zaten ceza hukukunun, ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır…”

Görüyorsunuz ya, hiç de öyle infaz indirimini genişletmekten bahsetmiyorlardı. Aksine, denetimliği serbestliği gözden geçirip kapsamını daraltacaklardı. Çünkü caydırıcılık ve cezasızlık sorunlarına yol açtığı görülüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da rahatsızdı. Diyordu ki “onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması bizi de rahatsız ediyor.”

O kriminal tipleri sokağa kim saldıysa iktidar, onları geri içeri tıkacaktı inşallah.

Ümraniye’de polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, tam bir suç makinesi çıkmıştı. Yargıda 19 dosyası, poliste 26 suç kaydı dururken sokakta serbestçe nasıl dolaşabiliyordu? İktidar da ona şaşırmıştı.

Son 4 yılda 2 kez infaz indirimiyle kimlerin sokağa salındığını sanıyorlardıysa artık…

19 yaşındaki polis katili hangi suçlara bulaştıysa onlara değil miydi infaz indirimi?

Teksas’a dönmek için her şeyi yapıp başka bir yere mi benzeyecektik?

Akif Beki’nin yazısı