Akaryakıta ‘fiyat farkı’ düzenlenmesi

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), ‘8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.

Kararın Ek-1’inde yer alan ‘Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu’ndan ‘DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) olarak kullanılacak mı?(3) : Evet/Hayır’ ibaresi ile aynı formun altında bulunan ‘(3) Kuruma ‘Diğer’ olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu kararın Ek-2’sinde yer alan ‘Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metni’nde yer alan ‘Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir’ ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu karar, 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.