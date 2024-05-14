Akaryakıt yarından itibaren aynı fiyata satılacak

13 bin bayide yarından itibaren akaryakıt fiyatları aynı olacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda, aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında ’95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro’ gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılamayacak.

Açıklamada, dağıtıcı lisans sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

Açıklama şöyle: “Türkiye’de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir.”