Akar: Sığınmacı videolarıyla TSK’nın insicamı bozulmak isteniyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili devlet olarak ‘ortada’ bir pozisyon aldıklarını söyledi.

Akar, ayrıca sosyal medyada sığınmacılarla ilgili dolaşıma giren videoları ‘sahte’ olarak niteleyerek amaçlarının ‘silahlı kuvvetlerin insicamını bozmak’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’tan bu yana izlediği politika, Batı ve NATO’yla uyum ve eşgüdüm içinde kalacağını ancak Rusya’yla ekonomik ilişkisini de riske atmak istemeyeceğini gösteriyor.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni uygulayıp daha fazla Rus savaş gemisinin Karadeniz’e geçişini engelleyen Türkiye, Rusya’ya yaptırım uygulama niyetinde olmadığını, sorunun çözümü için Moskova’yla diyalog kanallarının açık kalması için elinden geleni yapacağını, bunun da Batı tarafından da olumlu karşılandığını kaydediyor.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Akar, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bir devlet olarak ortadayız, bunun desteklenmesi, takdiri önemli. Oradaki insanlarımızın tahliyesi önemli. İnsani durumun daha da kötüleşmemesi için bize düşen insani görevi yapalım dedik, yapmaya devam ediyoruz. Biz Montrö çerçevesinde Boğaz’dan herhangi bir savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar Boğaz’dan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö’ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Karadeniz’in stratejik rekabet alanına dönüşmesini istemiyoruz.”

‘Bunların kaynağı içeriden ve dışarıdan, karışık’

Son zamanlarda Türkiye’de partilerin gündeminde olan bir konuda sığınmacılar. Akar, sığınmacıların sınırdan rahatlıkla geçtiği eleştirilerine şu yanıtı verdi: “Ama yalan haberler, sahte videolarla dezenformasyon yapılıyor, farklı algılar oluşturulmak isteniyor. Bunlar belli zamanlarda periyodik olarak yapılıyor. Bunların kaynağı içeriden ve dışarıdan, karışık. Amaçları Türkiye’nin dengesini, silahlı kuvvetlerin insicamını bozmak, terörle mücadeleyi akamete uğratmak. Bu yapılan dezenformasyonla Türkiye’de dolaşan tüm yabancıların kaçak olduğu, sınırlarda bir engelleme olmadığı algısını yaymak istiyorlar. ‘Sınırlar kevgire döndü!’ diyorlar… Oysa hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Hudutların korunmasını milli bir mesele olarak görüyoruz. Bunun polemik konusu yapılmaması lazım. Sadece hudut değil, savunma ve güvenlik millî bir konudur ve bunun günlük politikanın dışında tutulmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz.”