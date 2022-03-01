Akar: Montrö’nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Montrö’nün aşındırılmasının kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, “Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19, 20, 21’inci maddelerin uygulamasını sürdüreceğiz” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali altıncı gününde. Bu süreçte Türkiye açısından en büyük merak konusu, yaşananların savaş olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında boğazların durumu oldu.

Konuyla ilgili kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, şunları söyledi: ”Yıllardan beri gayet başarılı şekilde Montrö statüsü devam etti. Söz konusu sözleşme, bütün kıyıdaş ülkelere yararlı olmakla birlikte diğer ülkelerin giriş-çıkışlarını da düzenlemiş vaziyette. Herhangi bir şekilde Montrö’nün aşındırılması, statükonun bozulması kimseye yarar sağlamaz. Montrö’nün korunmasında fayda görüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün tarafların Montrö ve Montrö’nün getirdiği kurallara uymasının yararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Dileğimiz bir an önce barışçıl yöntemler ve diplomatik yollarla bu sorunların çözülmesi ve bölgede sulhun, sükunun yeniden hakim olmasıdır. Bunun için çalışıyoruz”

‘Karadeniz’de barış, huzur ve güvenli ortamın devamı için gayret gösterdik’

Karadeniz’in bir rekabet alanına dönüşmemesi için gayret gösterdiklerini belirten Akar şunları söyledi: “Karadeniz’e en uzun kıyısı olan ülke olarak bu anlayışı bir ilke şeklinde muhafaza ettik. Tüm görüşmelerimizde Türkiye olarak Karadeniz’deki barışın, huzurun, güvenli ortamın devam etmesi için gayret gösterdik. Türkiye olarak bugüne kadar tüm meselelere bu çerçevede baktık. Bu olayda da aynı şekilde bakıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19, 20, 21’inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz.”