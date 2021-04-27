Aile hekimleri: Aşıyı getirin, biz ikna ederiz

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Gürsel Özer, ilk doz aşısı yaptıracak kişilerin randevu alamadığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin elinde sekiz milyon doz aşı kaldığını belirterek, Çinli Sinovac firmasının nisan ayında 100 milyon doz aşı sözünü yerine getirmediğini söylemişti.

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Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan doktor Özer, randevuların azaldığı sırada aşı sırasının 55 yaş grubuna indirildiğini, aile hekimlerinin aşı randevu sayısının bir-iki olduğunu, ancak normalinin 10-15 arasında bulunduğunu ifade etti.

Doktor, “İlk kez aşısını yaptıracak olanlar randevu alamıyor. Daha önce ilk aşısı yapılanlar ikinci aşı randevusunu alabiliyorlar” derken, aile hekimlerinden alınan geri bildirimlere göre BioNTech aşısının yaptırılabildiğini ancak Sinovac aşısı yaptırılamadığını kaydetti.

Sendika başkanı, şöyle devam etti: “Ya aşı lojistiğinde bir problem var ya elimizde şu anda bizim yaptığımız Sinovac aşısı yok ama var olan gerçek şu ki bazı arkadaşlarım 3 Mayıs’a, bazı arkadaşlarım 5 Mayıs’a kadar diyor, bizden bu tarihlere kadar ilk aşı randevusu alınamıyor. İlk aşısı yapılanlar ikinci aşı randevusunu alabiliyorlar.”

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İkna timine eleştiri

Özer, Sağlık Bakanlığı’nın ‘aşı ikna timleri’ne dair şu yorumu yaptı: “Önce aşıyı getirin, biz zaten hastalarımızı ikna ederiz. Kayıtlı kişilerimiz randevuyu alamadığı zaman ASM’ye geliyor, ‘Neden alamadım’ diye bize soruyor. Hem sözel hem fiziksel şiddet olayları yaşanabiliyor.”