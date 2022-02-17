Aile bakanlığı: Sıla Şentürk, ailesinin de isteğiyle evine döndü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün ailesinin talebi üzerine devlet korumasından aile evine verildiğini bildirdi.

21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, dün Şentürk’ü boğazını keserek öldürmüş, sonra da kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, ikilinin 2020’de staj için kurulan Whatsapp grubunda tanıştığı, aralarında duygusal yakınlık geliştiği, 22 Mart 2021’de Şentürk’ün ailesinin ilişkiyi onaylamaması nedeniyle çocuklarına şiddet uyguladığı belirtildi.

Bakanlık, bunun sonucunda Şentürk ile Gökçek’in kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında ikilinin polis tarafından yakalandığını belirterek “25 Mart 2021’de tarihinde kız çocuğu S.Ş. hakkında acil koruma kararı alınmış ve bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte H.C.G. de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır” bilgisini verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür.

11.11.2021 tarihinde, S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G.’den şikayetçi olmuş, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş.’nin şikayetini geri çekmesi üzerine H.C.G. mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş.’nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir.

16.11.2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu S.Ş. hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır. İlerleyen süreçte S.Ş. yeniden H.C.G.’den şikayetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları S.Ş.’yi teslim alma talebinde bulunmuştur. 07.12.2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür.

20.01.2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. 16.02.2022 tarihinde yaşanan cinayetin ardından bakanlığımız uzmanları, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır.”