Aile bakanınından ‘çocuk istismarı zanlısıyla fotoğraf’ savunması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakan Derya Yanık’la fotoğraf çektiren çocuk istismarı zanlısı Sadullah Alagöz’ü randevuyla değil, üçüncü kişilerle ağırladığını duyurdu.

Yanık ve Alagöz. (Instagram)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz’ü makamında ağırladığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlık bu haberi duyuran gazeteci Barış Pehlivan’a yanıt verdi.

Bakanlık, verdiği yanıtta Alagöz’ün direkt randevu almadığını, üçüncü şahıslarla birlikte Yanık’la görüştüğünü savundu.

Twitter’dan paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir. Bu gibi durumlarda kişilerin Genel Bilgi Toplama Sistemi’nden bilgilerine bakmak gibi bir uygulamamız yoktur.

*Söz konusu ziyarete ilişkin tüm ayrıntılar daha önce Barış Pehlivan ile paylaşılmış olup adı geçen şahıs ve hakkındaki iddialarla Bakanlığımızı ilişkilendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

*Kaldı ki Bakanlığımızın çocuk istismarına ve bu konudaki iddialara karşı tutumu ve mücadelesi kamuoyunca malumdur. Bununla birlikte, benzerlerinde olduğu gibi, yargılama süreci başlarsa mağdura destek mekanizmaları da harekete geçirilecektir.