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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Ulusoy: Müdahale yapılırken üreticinin maliyetleri de göz önünde bulundurulmalı

Sonuç olarak söylemeye çalıştığımız; enflasyonist süreç yönetilirken en az TÜFE oranları kadar ÜFE’nin de hedefleme ve müdahalelerde dikkate alınması gereken bir parametre olduğudur. Tüketici fiyatlarını baskılamaya yönelik talep kısıcı müdahaleler (faiz artırımı) yapılırken üreticinin yükleneceği maliyetler de göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde kısa süreli düşük bir iyileşme pahasına uzun dönemde daha ağır ekonomik bedeller ödemek zorunda kalınabilir.

Ahmet Ulusoy’un yazısı

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