Ahmet Türk’ten CHP’ye: Yan cebime koy mantığı sorunu çözmez; projenizi açıklayın

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, son günlerde kamuoyunda ‘muhatap’ tartışmasının yaşandığı Kürt sorununda CHP’nin projelerini daha açık ve net ortaya koyması gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü için meşru organa ihtiyaç olduğunu belirterek “HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” demiş, HDP’nin eski eş başkanı Sezai Temelli’nin “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” karşılığını vermesi tartışma yaratmıştı. Daha sonra HDP’den Temelli’nin sözlerine peş peşe ‘düzeltme’ gelmiş, çözümün adresi olarak TBMM gösterilmişti.

Bianet’ten Ruken Tuncel’e konuşan Ahmet Türk, “Muhatap olsaydı bu kadar acılar yaşanmazdı. Muhatap olmadığı için bugün bu sorun bir çıbana dönüşmüş durumda. Ama mücadele ederken aynı zamanda bir muhatap yaratmanın da mücadelesini vermek zorundasınız” dedi.

Türk şöyle devam etti: “‘Kürtler bir halktır, dilleri vardır, kendi bölgelerini kendileri yönetebilecek bir hakka sahip olması gerekir’ anlayışı ortaya çıktığı zaman bu sorun çözülür veya bir muhataptan söz edilir. Ama bugün bir muhatap bulmak zor.”

Kılıçdaroğlu’nun ‘muhatap’ çıkışıyla Kürt sorununu gündeme getiren CHP’ye de seslenen Türk, partinin bugüne kadar insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu konusunda açık bir mesajı bulunmadığına dikkat çekti: “Demokratik bir gelecek için mücadele ettiğini söyleyenler, insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu konusunda açık şekilde fikirlerini ortaya koymalı ve bir deklarasyonla ortaya çıkmalı neler yapacağını belirtmeli.”

CHP’nin ittifak ortağı İYİ Parti’nin ‘Kürtlerin meşru taleplerini kabul edecek noktada olmadığını’ ifade eden Türk, “Bu da işin zorluğu. CHP’de de demokrat bazı insanlar var ama ulusal kesimlerin varlığını da unutmamak lazım” dedi.

‘Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz’

Türk, şöyle devam etti: “‘Türkiye halkı ulusalcıdır, ulusalcıların desteğini kaybederiz’ anlayışını doğru bulmuyoruz. Ana muhalefet partisinin bunu aşması gerekir, bunu aştığı zaman, Kürtler kiminle demokrasi için birlik olacağının kararını verir.

Tabii ki bugün iktidarın yarattığı bu tablo karşısında Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz, bir görüşmesi olmaz. Birileri bizden uzak bile dursa, biz bize düşen rolü Kürtler olarak oynayacağız, ama bu nereye kadar gider. Bu sorunun çözümü için yeterli olur mu?

Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, yarın için ne yapacak. Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez.”