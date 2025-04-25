Ahmet Taşgetiren: Ya başka 'kale'ler de Yozgat benzeri bir iklimi yaşıyorsa…

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Yozgat’ın iktidara bir mesaj verdiği kesin. Önümüzdeki süreç iktidarın bu mesajı alıp alamadığının siyasi girdilerini sergileyecek. Sadece Yozgat’la sınırlı değil kuşkusuz, ya başka ‘kale’ler de Yozgat benzeri bir iklimi yaşıyorsa…

CHP Yozgat ile, 18-19 Mart’tan bu yana gelişen siyasi iklimde yeni bir durumu yaşıyor. ‘Kale‘ler yoklanıyor. Yozgat’ta böyle bir ‘buluşma‘ gerçekleşeceğini ümit ediyor muydu? İmamoğlu için bir grup köylü traktörü ile yollara düşmüştü, belki o bir sinyaldi. Ama Ankara’nın kulağının dibinde bu yüksek volümlü sesleniş… Bunu öngörmüş müydü CHP?

CHP şimdilerde Konya için, Kayseri için böyle mitingler planlıyor. ‘İdeolojik konfor’ dışındaki alanlarda toplum sancıları ile buluşmayı amaçlıyor. Bir anlamda topluma “Benim üzerimden seslenin iktidara, ancak böyle duyar” demeye getiriyor. Çok sancılı toplum. Öyle prompterdan, gürül gürül, hiçbir şey olmamış gibi seslenmek, sonra da onu onlarca kanal ile evlere boca etmek cinleri tepesine topluyor insanların…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı