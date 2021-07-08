Ahmet Taşgetiren: ‘Soylu AK Parti’den ne götürür’ sorusunu yabana atmıyorum

Soylu Cumhurbaşkanlığı kabinesi içinde, onun için suçlamalar, bizzat o kabineyi oluşturan ve yöneten kişiyi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alıştığı ifadeyle “onun içişleri bakanı” Soylu. Soylu’ya yönelik iddiaları yok farz etmesi, bir hukuk devletinde mümkün değil. Ruhsar Pekcan’a da Soylu’ya da sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ama bu “sorunsal”ı ortadan kaldırmıyor. “Göz yumulan bir dosya” haline geliyor Soylu dosyası.

Soylu, Ak Parti için bir “sorunsal”. Çünkü vatandaşlar, bütün Türkiye’de, Peker’in Soylu ile ilgili iddialarını soracaklar kendilerine. Milletvekillerine veya yerel teşkilatlara. Ortada taşınması zor bir yük var mı, var. Tamam, terörle mücadele diye bir olgu var ve orada Süleyman Soylu’nun iradesi etkili. Ama öte yanda vahim iddialar da var, ne yapmalı bu durumda? Beklenti şu mu?

Belli ki Ak Parti bünyesi bu noktada savunma güçlüğü içinde.

Gelinen noktada “Soylu sorunsalı” nasıl bir sonuç üretecek? Bahçeli’nin son konuşması çok kritikti. Soylu artık Ak Parti’den çok MHP’nin alanındadır. Bir istifa söz konusu olduğunda MHP’de politikaya devam eder mi, Ak Parti’den ne götürür, sorusunu da ben yabana atmıyorum.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı