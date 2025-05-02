Ahmet Taşgetiren: Siyaset pilavı daha çok su götürür

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Soru şu: İktidarın hem ekonomi politikalarına hem yargı kullanımına ilişkin tepkiler büyük ama, bundan bütün muhalefete ne çıkar, CHP’ye ne çıkar? Erdoğan seçimi “Cumhur İttifakı” ile aldı. Muhalefet karşıda “Millet İttifakı”nı sağlıklı yürütemediği, ya da o ittifakı “uygun liderlik”le buluşturamadığı için kaybetti. Şimdi “uygun liderlik” var kabul ediliyor, ama henüz bir “ittifak” mevcut değil. Evet, halkta iktidara yönelik yoğun bir tepki var. Muhalefet de bu tepkileri bir yerde yakalamaya çalışıyor.

Sorun şu ki “Nasıl olacak bu?”nun kolay bir cevabı yok. “Erdoğan’a tepkiler öylesine büyür ki, bir isim etrafından vakum oluşur, kitleler Erdoğan’dan kurtulmak için o ismin bulunduğu yerde birleşir” beklentisi mi Özgür Özel’in dünyasındaki? Yoksa zamanı gelince partilerin kapısını çalıp, “Gelin bu işi birlikte başaralım, Türkiye’yi bu sancıdan, hepimizin ‘ucube sistem’ diye nitelediğimiz yapıdan ve onun aktörlerinden kurtaralım” demek mi?

Hepsi zor. Özgür Özel’in “Kendim için bir şey istiyorsam namerdim” rolünde samimi olması da yetmeyebilir parti hesapları ya da kişisel hesaplar devreye girdiğinde… Gene de Özgür Özel’in şu ana kadarki performansının kayda geçtiğini söylemek lâzım. Elhak bedenini koymuştur taşın altına… Ama siyaset pilavı daha çok su götürür.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı