Ahmet Taşgetiren: Şimdi mesele ‘değişim’in içini doldurmak

Kurultay Kılıçdaroğlu dönemini kapattı. Özgür Özel, dedi.

“Değişim” söylemini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatmıştı. Onun “siyasi yasaklılık ihtimali” sorunu vardı, bir de “İstanbul’u kaybetmemek ve onunla yeniden kazanılmak” isteniyordu.

Özgür Özel “Değişim”i sahiplendi. İmamoğlu ile birliktelik sergiledi ve Kurultay’a aday olarak geldi.

Kazandı.

Özgür Özel, uzunca süredir CHP’nin parlamentodaki grup başkan vekili, yani sözcüsü, görünen yüzüydü.

Genç, iyi konuşan, iyi polemik yapan, lafın altında kalmayan bir simaydı.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’ye “farklı bir şey” kattığı muhakkak. İstanbul’u almak kolay değildi. Hele İstanbul’a basbayağı asılan Tayyip Erdoğan’dan almak, hem de iki defa üst üste almak kolay değildi. Nasıl Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını aldığında “Adam kazandı” ise, burada da “Adam aldı.”

Şimdi Özgür Özel’in CHP liderliğindeki sınavı başlıyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı