Ahmet Taşgetiren: Özgür Özel Yozgat'ta şapkayı giydi, traktörü sürdü… Ama daha alınacak çok yol var 

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Geniş kitlelerdeki ‘CHP’ye güven sorunu‘ hangi alanları kapsıyor ve verilen ‘şeref-namus sözü‘ hangi alanlardaki sorunu gidermeye yeterli olur? Şunu görüyorum: Mevcut iktidar ile CHP iktidarını arzu eden kitleler arasında yer yer ‘öfke‘nin de eşlik ettiği bir ‘rövanş birikimi‘ oluşuyor. İktidar cenahı bunu hiç iktidardan gitmeyecekmiş gibi bir fütursuzlukla besliyor. ‘İmamoğlu operasyonu‘ tam da böyle bir nitelik taşıyor. CHP de muhalefeti, toplumda biriken öfkenin üzerinde büyütüyor.

Türkiye’de siyaset öylesine ahlâkî sorun bataklığında ki, aynı iktidar içinde bile, bir bakan değiştiğinde sanki hükümet değişmiş gibi kadroların allak-bullak olduğuna tanık olunuyor. Şu an yaşanan gerilimlerin içinden bir iktidar değişikliği çıktığında, en ‘mutedil‘ simaların bile rövanş selinin içinde sürüklenmekten kurtulamaması söz konusu olabilir.

Oysa bu ülkenin ‘muhafazakâr‘ı ile ‘seküler‘i arasında halk zemininde derin uçurumlar yok, aynı aile içinde yan yana yaşayan insanlar bunlar. Ama ülke son on yıllar içinde öylesine savruldu ki, muhafazakâr kitleler bile iktidar karşısında ‘az Erdoğancı – çok Erdoğancı‘ diye ‘biat sınavı‘ verir hale geldiler. Özgür Özel Yozgat’ta şapkayı giydi, traktörü sürdü… Ama daha alınacak çok yol var.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı